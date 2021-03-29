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Haberler Galeri 28 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

son dakika açıklandı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan kovid-19 virüsüne ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri geliyor. 'deki ilk covid-19 vakasından bu yana üzerinden Türkiye'nin , bilgileri son dakika şeklinde kamuoyuna duyuruluyor. Öte yandan bilgilerine erişmek isteyenler 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 01:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 01:56
28 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

2020 yılının Mart ayında 'de etkilerini göstermeye başlayan kovid-19 virüsünün oluşturduğu pandemiye ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. üzerinden ilk vakadan bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulmaya devam ederken , verileri merak edilerek son dakika açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şöyle;

28 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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28 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 30 bin 021
  • HASTA SAYISI: 1.281
  • VEFAT SAYISI: 151
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 892

28 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 081
  • HASTA SAYISI: 1.253
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 208

28 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 28 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

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