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Haberler Galeri 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 20:48

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri için sandık başına koştu. Sandıklar 08.00'de oy kullanımına açıldı, 17.00'da kapandı. Oy sayımı hızlı bir şekilde gerçekleşti ve sandıkların artık neredeyse tamamı sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerini başından itibaren önde götürürken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de balkon konuşması için hazırlıklar tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener de, Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yaptığı açıklama ile teyit etti. Erdoğan'ın ilk konuşmasını Kısıklı'da evinin önünde yapacağı bildirildi. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il il oy oranları...

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100’üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları artık belli olmaya başladı. Sandıkların neredeyse tamamı sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor. YSK başkanı Ahmet Yener de, Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü söyledi. Seçim sonuçlarının kesinleşmeye başlaması ile Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın seçimin tamamlanması ile bu gece balkon konuşması yapması bekleniyor. Erdoğan'ın balkon konuşmasından önce Kısıklı'da otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenmesi bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ve il il oy oranları...

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100’üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NETLEŞTİ: ADAM YİNE KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanım işlemi 17.00'da sona erdi. Türkiye genelinde 2.5 saatte oyların neredeyse tamamı sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın verilerinde de, ANKA'nın verilerinde de, YSK'nın verilerinde de yarışı önde götürüyor. Seçimi Erdoğan'ın kazanmasının neredeyse kesinleşmesi ile birlikte kutlama hazırlıkları da başladı.

İŞTE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:52,1

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 47,9

AÇILAN SANDIK ORANI: 98,78

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100’üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA: ERDOĞAN 53,41 İLE ÖNDE

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısına geçti. Yener, Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı oylarının birleştirilmiş halini paylaştı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 53,41'dir." dedi. Yener açılan sandık oranının 75,42 olduğunu söyledi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100’üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KAYBEDEN KİMSE OLMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı. Çelik, "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım..." dedi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100’üne yakını açıldı! İşte seçim sonuçları ve oy oranları

KÜLLİYE'DE BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanmasının kesinleşmesi sonrası balkon konuşması yapacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm Türkiye'ye seslenecek. Erdoğan'ın dünyaya da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, "Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek" sloganı çerçevesinde bir konuşma yapması bekleniyor. Külliye'de balkon konuşması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan, Külliye'den önce ise Kısıklı'da hazırlanan otobüste İstanbullulara seslenecek.

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