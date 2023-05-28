AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KAYBEDEN KİMSE OLMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı. Çelik, "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım..." dedi.