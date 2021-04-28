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Haberler Galeri 28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 23:54

son dakika açıklandı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

genelinde 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe geliyor. Covid-19 virüsünün 'de görülen ilk vakasına ilişkin resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi vaka teşhisiyle tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Nisan koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.

28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika corona virüsü" haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan beri günlük olarak korona son durum bilgileri resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. Bu bilgilerle en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri merak konusu olarak açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları şöyle;

28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 28 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

, resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 28 Nisan günlük korona son durum tablosu;

  • VAKA SAYISI: 40 bin 444
  • HASTA SAYISI: 2 bin 728
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 198
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28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 43 bin 301
  • HASTA SAYISI: 2 bin 703
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 592

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 312
  • HASTA SAYISI: 2 bin 716
  • VEFAT SAYISI: 353
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027
28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236
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