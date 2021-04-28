Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika corona virüsü" haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan beri günlük olarak korona son durum bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. Bu bilgilerle en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri merak konusu olarak 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları şöyle;