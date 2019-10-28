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  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

29 Ekim ! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

Cumhuriyet'in ilanının 96. yılı öncesi heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak bu özel gün nedeniyle ve sözleri de araştırılmaya başladı. Sosyal medyada paylaşmak için Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler arayan kişiler doğru yerdeler. Resimli, Kısa, Uzun seçenekler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri bu sene de sabah.com.tr'de.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" demiş ve 29 Ekim günü de 'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. O günden bu yana da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Cumhuriyet'in ilanının 96. Yılı da aynı coşku ve sevinç ile kutlanacak.

İşte 29 Ekim mesajları ve sözleri;

Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:02
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler
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