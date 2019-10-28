29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! 2019 Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün söylediği sözler

Cumhuriyet'in ilanının 96. yılı öncesi heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak bu özel gün nedeniyle 29 Ekim mesajları ve sözleri de araştırılmaya başladı. Sosyal medyada paylaşmak için Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler arayan kişiler doğru yerdeler. Resimli, Kısa, Uzun seçenekler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri bu sene de sabah.com.tr'de.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" demiş ve 29 Ekim günü de TBMM'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. O günden bu yana da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Cumhuriyet'in ilanının 96. Yılı da aynı coşku ve sevinç ile kutlanacak.

İşte 29 Ekim mesajları ve sözleri;