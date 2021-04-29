Dünya genelinde ortaya çıkmasının ardından 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak günlük bazda açıklanan korona son durum bilgileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ve son dakika haberleri şöyle;