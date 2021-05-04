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Haberler Galeri 3 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 02:25

duyuruldu! son dakika ile bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan son dakika corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 tarihinde etkilerini göstermeye başlayan kovid-19 virüsüyle ilgili Türkiye günlük koronavirüs tablosu resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. En son verilerine göre 24 bin 733 kişide virüse rastlanılarak tedavi süreci başlatıldı. Öte yandan bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek son dakika açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri ile 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları.

3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

, kamuoyu tarafından güncel korona son durum verileri merak edilerek 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Pandemide 1 yılı geride bıraktığımız şu günlerde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilirken, tedbirlerin vaka sayılarına etkisini takip etmek isteyenler, Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını içeren Türkiye günlük koronavirüs tablosu verilerini yakından takip ediyor. güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı ile ve bugünkü vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları şöyle;

3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA 3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti tarafından paylaşıldı. Bakanlık tarafından açıklanan güncel korona son durum tablosu verileri şöyle;

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
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3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

2 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 25 bin 980
  • HASTA SAYISI: 2 bin 587
  • VEFAT SAYISI: 340
  • İYİLEŞEN SAYISI: 75 bin 182
3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 817
  • HASTA SAYISI: 2 bin 615
  • VEFAT SAYISI: 373
  • İYİLEŞEN SAYISI: 81 bin 302
3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 3 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 31 bin 891
  • HASTA SAYISI: 2 bin 673
  • VEFAT SAYISI: 394
  • İYİLEŞEN SAYISI: 68 bin 183
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