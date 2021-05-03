Dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan son dakika corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 tarihinde etkilerini göstermeye başlayan kovid-19 virüsüyle ilgili Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 25 bin 980 kişide virüse rastlanılarak tedavi süreci başlatıldı. Öte yandan bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek son dakika 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri ile 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları.