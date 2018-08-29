30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı mesajları ve sözleri burada! En güzel resimli Zafer Bayramı mesajları

- Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.

- Ülkemizin huzur ve refahı için kanlarını döken aziz şehitlerimizin bizlere armağan ettiği Zafer Bayramını heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu duymaktayız.

- 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara.

- Türkler tarih sahnesinde her zaman bağımsızlığına ve istiklaline düşkün bir millet olmuştur. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.

- Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.

- 19 Mayıs ile başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

- Zaferler ancak azim ve cesaretle kazanılır işte bu iki unsur Türk ordusuna zaferler kazandırmıştır Türk ordusu kadınıyla,yaşlısıyla zafere inanmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.