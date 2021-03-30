Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren kovid-19 virüsüne ilişkin "son dakika koronavirüs" gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafaından yayımlanan en son koronavirüs tablosu verilerine göre Türkiye'de vaka sayısı 32 bin 404 olarak belirlenirken bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri son dakika 30 Mart koronavirüs tablosu ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan en güncel koronavirüs tablosuna erişmek isteyenler 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.