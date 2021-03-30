2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye'de pandemi oluşturan covid-19 virüsüne ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak açıklanmaya devam ederken Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak edilerek kamuoyu tarafından son dakika 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA 30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan son dakika 30 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri şu şekilde;