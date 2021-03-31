Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 2020 yılını 11 Mart tarihinden beri etkilerini gösteren kovid-19 pandemisine ilişkin en güncel son durum verileri "corona virüsü son dakika" başlığı altında gelmeye devam ediyor. En son koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de vaka sayısı 39 bin 302 olarak duyurulurken (31 Mart 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini içeren son dakika 31 Mart koronavirüs tablosu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu bilgilerle en güncel koronavirüs tablosuna ulaşmak isteyenler 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika 31 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri.