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Haberler Galeri 31 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 23:06

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Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 2020 yılını 11 Mart tarihinden beri etkilerini gösteren kovid-19 pandemisine ilişkin en güncel son durum verileri "" başlığı altında gelmeye devam ediyor. En son koronavirüs tablosuna göre 'de vaka sayısı 39 bin 302 olarak duyurulurken (31 Mart 2021) , verilerini içeren son dakika aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu bilgilerle en güncel koronavirüs tablosuna ulaşmak isteyenler 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. ile son dakika ve bilgileri.

31 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Dünya genelinde salgın oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" başlığı altında gelişmeler duyuruluyor. tarafından ilk vaka tespitinden bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Öte yandan (31 Mart 2021) , verileri kamuoyu tarafından merak edilerek son dakika açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 31 Mart koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü 'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

31 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 39 bin 302
  • HASTA SAYISI: 1.401
  • VEFAT SAYISI: 152
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 193

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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31 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 303
  • HASTA SAYISI: 1.376
  • VEFAT SAYISI: 155
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 925

31 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 32 bin 404
  • HASTA SAYISI: 1.325
  • VEFAT SAYISI: 154
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 015

31 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164
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