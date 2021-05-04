Yurt ve dünyada ortaya çıkmasının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçen ve dünya genelinde çok sayıda insanının yaşamını yitirmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altında güncel haberler geliyor. Tarihler Mart 2020'yi gösterdiğinde Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen kovid-19 virüsüyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Türkiye günlük koronavirüs tablosu kamuoyuna duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosuna göre 28 bin 997 kişide virüse rastlanılarak tedavi altına alındı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanan günümüzde, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını öğrenmek isteyenler son dakika 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapıyor. Sağlık Bakanlığı korona son durum bilgileriyle ile 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun cevabı.