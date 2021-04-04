2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 salgınıyla ilgili yurt ve dünyadan "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen (4 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ilk vakadan itibaren en güncel koronavirüs tablosu ile kamuoyuna duyuruluyor. Söz konusu verilere erişmek isteyenlerse son dakika 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA 4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 4 Nisan koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;