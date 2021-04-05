Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkemizde ilk vakası tespit edilen 2020 yılı Mart ayından bu yana filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri en güncel koronavirüs tablosu ile kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" başlığıyla yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. (5 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak konusu olarak en güncel koronavirüs tablosu verilerine ulaşmak isteyenler son dakika 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

SON DAKİKA 5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 5 Nisan koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şu şekilde;