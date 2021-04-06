"6 Nisan koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından elde edilen corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileriyle birlikte açıklanacak. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren kovid-19 ile ilgili "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ederken en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 49 bin 584 kişi covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi altına altına alındı. Öte yandan (6 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını içeren 6 Nisan koronavirüs tablosu verileri şu şekilde;