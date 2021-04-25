65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nedir? Hafta içi - hafta sonu 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE "KISMİ KAPANMA" KONULU GENELGE GÖNDERDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.