Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 13:50

65 yaş üstü ve izin saatleri belli oldu! İşte genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs salgınına tedbiren belirli yaş gruplarına uygulanan 65 yaş üstü ve izin saatleri ile gün içerisinde binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bilindiği üzere yayımlanan genelgesi ile kısıtlamalara dair detaylar tüm ayrıntılarıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bu noktada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, izin saatleri nasıl?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ve tüm detaylar…

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

65 yaş üstü ve izin saatleri her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşlara koronavirüs salgınına tedbiren uygulanan kısıtlama sürecinde bilindiği üzere belirlenen zaman diliminlerinde ikametlerine yakın noktalarda olmak şartıyla dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Bu kapsamda "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, izin saatleri nasıl?" gibi birçok soru ise gün içerisinde yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtı ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE "KISMİ KAPANMA" KONULU GENELGE GÖNDERDİ.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Öte yandan, yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek. Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

SON DAKİKA