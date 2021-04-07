Türkiye'de 2020 yılı Mart ayı itibariyle etkilerini gösteren covid-19 salgınıyla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" altında peş peşe güncel son durum bilgileri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarına ilişkin bilgileri aktarmaya devam ediyor. En son yayınlanan koronavirüs tablosuna göre 54 bin 740 kişi kovid-19 virüsüne yakalanarak tedavi edilmeye başlandı. Diğer taraftan (7 Nisan 2021 Salı) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri için 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri.