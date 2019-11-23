70 milyon bana çıktı" dedi, mahkemeye başvurdu

BİLETİN ÜSTÜNDE ADI, SOYADI VE İMZASI VAR



Evde bileti minik antika heykellerle kutunun içine koyduğunu ifade eden A.A, "Ertesi gün cumaydı, Cuma namazından sonra eve geldim, kimse yoktu. Taziyeye gelen insanlar da çoktu, evdeki büfeyi değiştirecektik. İçindeki eşyaları topladım, gereksizleri çöpe attım, diğerlerini çatıya çıkacaktım. O sırada ayet gördüm, atmadım. O sırada bilet aklıma geldi, arkasına adımı, soyadımı yazdım imza attım, büfeye koydum. Adımı yazmamın nedeni de şimdi eve gelen çocuklar büfeyi karıştırır bileti bulurlarsa bana ait olduğu belli olsun dedim. Sonra işlerim bittikten sonra biletin ayetin içinde ne işi olur diye düşündüm. Çıkardım, sürgülü bir kutunun içine yerleştirdim. İçinde de minik antika heykeller var. Onları da üstüne koyup, kutuyu kapattım" diye konuştu.



İÇİNDE BİLET OLAN ÇANTA KAYBOLDU



Biletle birlikte değerli fotoğrafların da gittiğini aktaran A.A, "O sırada bir antika dükkanından eşime çanta almıştım. Eşim çantayla ilgilenmedi, kutuyu onun içine koydum. Büfeyi değiştirirken onu alıp, çatıya götürmüşler. Birileri bu çantanın çatıda ne işi var deyip onu almış veya çalmış olabilir. İşe yaramaz diye düşünüp atmış olabilirler. Sonuç olarak o çantayı, kutunun içindeki biletle birlikte kaybettik. Bileti koyduğum antika eşyaları birileri antikacıya satmıştır, Bu antikayı siz de almış olabilirsiniz, mutlaka için açıp kontrol edin" ifadelerini kullandı.