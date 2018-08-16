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80`ler ve 90`lar `si

80'ler ve 90'ların başından, muhtemelen daha önce görmediğiniz fotoğraflarla, 'nin şehir manzaraları...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 08:16
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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

80'ler ve 90'ların başından, muhtemelen daha önce görmediğiniz fotoğraflarla, 'nin şehir manzaraları...

1988 -

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

1980'lerin başı - ŞirinevlerFotoğrafta bugün çok katlı binaların, metro istasyonun yer aldığı Şirinevler'in karşısındaki Ataköy 7. ve 8. kısımların bulunuyor.

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

Meşhur 1987 Kışı, Avcılar, Parseller… Yollar kapalı, hiç araba yok. İnsanlar yürüyerek işlerine gidiyorlar… (Foto: Nurettin Özel)

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

1993… Beylikdüzü Büyükşehir Konutları'nda yaşam başlamış… Londra Asfaltı üzerinden geçen araçların seyrek oluşu, toprak yollar, devam eden inşaatlar ve yalnız başına bir üst geçit dikkat çekici…

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

Pendik Köprüsü. 1990'lı Yıllar.

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

1980'li yılların sonu. Büyükşehir Konutları yükselirken.

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80`ler ve 90`lar `si
80`ler ve 90`lar Türkiye`si

1988 - 'da bir düğün

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