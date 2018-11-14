92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

AK Parti'de, Başkan Erdoğan'ın vurguladığı 3 dönem kuralına takılan 92 isimden biri büyükşehir biri il, 63'ü de ilçe belediye başkanı. İstanbul'da 8 ilçe belediye başkanı bu sınıra takılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim istediğini söyleyerek 3 dönem kuralına vurgu yapması gözleri, yerel seçimlerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarına çevirdi. 3 dönem kuralının olduğu tek parti olan AK Parti'de bu kuralın bazı adaylar için esnetilmesi için tek yetkili organ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti'de üç döneme takılan tek büyükşehir belediye başkanı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da üçüncü dönemini dolduran tek il başkanı. Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu) Osman Develioğlu (Bahçelievler) Hasan Can (Ümraniye)