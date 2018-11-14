92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim istediğini söyleyerek 3 dönem kuralına vurgu yapması gözleri, yerel seçimlerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarına çevirdi. 3 dönem kuralının olduğu tek parti olan AK Parti'de bu kuralın bazı adaylar için esnetilmesi için tek yetkili organ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu.