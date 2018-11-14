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92 belediye başkanı e takılıyor

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:26
92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

AK Parti'de, Başkan Erdoğan'ın vurguladığı kuralına takılan 92 isimden biri büyükşehir biri il, 63'ü de ilçe belediye başkanı. İstanbul'da 8 ilçe belediye başkanı bu sınıra takılıyor.

92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim istediğini söyleyerek kuralına vurgu yapması gözleri, yerel seçimlerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarına çevirdi. 3 dönem kuralının olduğu tek parti olan AK Parti'de bu kuralın bazı adaylar için esnetilmesi için tek yetkili organ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu.

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92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti'de üç döneme takılan tek büyükşehir belediye başkanı.

92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da üçüncü dönemini dolduran tek il başkanı.

İstanbul ve Ankara'da üç döneme takılan toplam 12 ilçe başkanı bulunuyor;

92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu)

92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Osman Develioğlu (Bahçelievler)

92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Hasan Can (Ümraniye)

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