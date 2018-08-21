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lar hastanelere akın etti

Giriş Tarihi: 21.08.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 11:11
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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen lar, kendilerine zarar verince hastanelere koştu.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bursa'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, larla doldu taştı.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kimi vatandaş koyunun boynuzu ile yaralandığını ifade ederken, kimi ise başka bir tarafından yara aldığını söyledi.

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lar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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