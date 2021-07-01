Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 09:04

Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde, yürütülen kazı çalışmalarında içerisinde bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskeletler bulundu.

DHA
Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Perre Antik Kenti'nin merkezinde ve yaşam alanı içerisinde bulunan 2 dönümlük alanda sürdürülen kazılarda, Bizans dönemine ait taşlarla etrafı çevrilerek oluşturulan bir mezar bulundu.

Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...

İçerisinde bir erkeğe ait iskeletler bulunan mezarın yakınlarında ise bir çömleğe rastlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...

Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin bulunduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Burada ilginç olan bir mezar yapısına ulaştık. Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve bir erkek iskeleti ortaya çıktı. Bu erkek iskeleti sırt üstü yatmaktaydı ve mezarda bir de çömlek bulundu. İncelemelerimizde iskeletin bin yıl öncesine yani Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.

Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Adıyaman'da bulundu: Tam 1000 yıllık...
SON DAKİKA