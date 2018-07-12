Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü... Operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. Plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı. Müşteki olarak ifade verenler arasında bulunan H.U. 'Cemaatteki hiç bir kız dışarı çıkamazdı.' sözleriyle örgütün iç yüzünü anlattı. İşte operasyonun ayrıntıları...