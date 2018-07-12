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operasyonunda flaş ayrıntılar

Giriş Tarihi: 12.07.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 09:49
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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Dün sabah erken saatlerde başlayan ' Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü... Operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. Plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı. Müşteki olarak ifade verenler arasında bulunan H.U. 'Cemaatteki hiç bir kız dışarı çıkamazdı.' sözleriyle örgütün iç yüzünü anlattı. İşte operasyonun ayrıntıları...

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve "Başkedicik" Didem Ürer'in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. 63 kişi aranıyor.

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Operasyonu son anda öğrenen kaçmaya çalıştı, ancak bir süre sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

ve grubuna yönelik operasyonda çok dikkat çekici kareler yansıdı.

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Gözaltına alınanlara plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı. da metal kelepçeyle kelepçelendi.

Dikkat çeken başka bir detay ise Oktar'ın araca bindirildiği sırada polis tarafından kafasına bastırılması oldu.

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Uzmanlar, Oktar'ın kafasına bastırılmasıyla, polisin, "gücün kimde olduğunu ilan etmesi" ve "güç devlette" mesajı verdiğini söyledi. Ayrıca ve diğer gözaltındakilerin fotoğraflarının çekilmesine de müsaade edildi.

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operasyonunda flaş ayrıntılar
Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

ve müritleri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastane bahçesinde toplanam kalabalık "Çağırsana kediciklerini" diye Adnan Oktar'a tepki gösterdi.

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