Adnan Oktar operasyonunda flaş ayrıntılar

Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü... Operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. Plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı. Müşteki olarak ifade verenler arasında bulunan H.U. 'Cemaatteki hiç bir kız dışarı çıkamazdı.' sözleriyle örgütün iç yüzünü anlattı. İşte operasyonun ayrıntıları... Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve 'Başkedicik' Didem Ürer'in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. 63 kişi aranıyor. Operasyonu son anda öğrenen Adnan Oktar kaçmaya çalıştı, ancak bir süre sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda çok dikkat çekici kareler yansıdı. Gözaltına alınanlara plastik kelepçe yerine metal kelepçe takıldı. Adnan Oktar da metal kelepçeyle kelepçelendi. Dikkat çeken başka bir detay ise Oktar'ın araca bindirildiği sırada polis tarafından kafasına bastırılması oldu. Uzmanlar, Oktar'ın kafasına bastırılmasıyla, polisin, 'gücün kimde olduğunu ilan etmesi' ve 'güç devlette' mesajı verdiğini söyledi. Ayrıca Adnan Oktar ve diğer gözaltındakilerin fotoğraflarının çekilmesine de müsaade edildi. Adnan Oktar ve müritleri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane bahçesinde toplanam kalabalık 'Çağırsana kediciklerini' diye Adnan Oktar'a tepki gösterdi.