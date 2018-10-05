Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Adnan Oktar grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkım çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Ekiplerce gerçekleştirilen yıkım işlemi, arazide bulunan ağaçlara zarar verilmemesi doğrultusunda iş makineleri kullanılmadan gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.