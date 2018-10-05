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  • Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Giriş Tarihi: 05.10.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 18:19
Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkım çalışmaları devam ediyor.

Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

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Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Ekiplerce gerçekleştirilen yıkım işlemi, arazide bulunan ağaçlara zarar verilmemesi doğrultusunda iş makineleri kullanılmadan gerçekleştiriliyor.

Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi.

Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.

Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor

Adnan Oktar örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki yapıların yıkımı sürüyor
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