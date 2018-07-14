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'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

'a yönelik operasyonda Oktar'ın kaldığı saray gibi villa dikkat çekmişti. Villa ve bulunduğu alanla ilgili dikkat çekici iddialar var. İddiaya göre, Adnan Oktar'ın saray gibi 100 odalı evinin bulunduğu alanda, imar planına göre üstünde yapı gözükmüyor, tapuya göre ise orası bir arsa. İşte o arsa kayıtları ve evin gerçek sahipleri...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 15:42
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'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
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  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
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  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
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  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
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  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
  • 6
  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
  • 7
  • 13
'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var
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