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  • Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Organize Suç Örgütü davasında, ev hapsi cezasıyla şartlı tahliye edilen 91 kişiden, Oktar'a yakın olanlar örgütün ayarladığı özel villada, diğerlerinin ise otele yerleştirildiği öğrenildi. Cezaevinin kapısına gelerek evlatlarını almak isteyen aileler ise bu durum karşısında şoke oldu. Ev hapsine koşuluyla serbest bırakılan Adnan Oktar örgütü üyelerinin örgüt evlerinde ikamet etmeye devam edecekleri öğrenildi. Aileler ise yeniden suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:15
Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 163'ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasının son duruşmasında tahliye kararı çıktı.

Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Aralarında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadının yer aldığı 91 kişi mahkeme heyeti tarafından ev hapsiyle tahliye edildi.

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Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Tahliye edilenler arasında 'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer alırken, tahliye edilenlerin ev hapsini nerede geçirecekleri merak uyandırdı.

Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Uzun yıllar kızlarını ve oğullarını örgütün elinden kurtarmak için mücadele veren anne babalar tahliye sonrası cezaevinin kapısında beklediler. Ancak ailelere gözükmeyen özel araçlarla örgütün dışarıda kalan elemanları tarafından ayarlanan ev ve otellere yerleştirildi.

Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

ÖNEM SIRASINA GÖRE YERLEŞME

Tahliyenin ardından cezaevinden çıkan 91 kişi önem sırasına göre adreslere dağıldığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

'a yakın birinci sıradaki örgüt üyeleri özel villalarda kalırken, ikinci sırada yer alanlar ise otellere yerleştirildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre çok az sayıda sanık ailesinin evine döndü.

Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Örgüt üyelerinin şartlı tahliye olmalarına rağmen yine organize suç örgütünün hâlâ aktif olan hücreleriyle irtibat kurup onların ayarladığı adreslerde kalması üzerine polis alarma geçti.

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