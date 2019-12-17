Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...
Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında, ev hapsi cezasıyla şartlı tahliye edilen 91 kişiden, Oktar'a yakın olanlar örgütün ayarladığı özel villada, diğerlerinin ise otele yerleştirildiği öğrenildi. Cezaevinin kapısına gelerek evlatlarını almak isteyen aileler ise bu durum karşısında şoke oldu. Ev hapsine koşuluyla serbest bırakılan Adnan Oktar örgütü üyelerinin örgüt evlerinde ikamet etmeye devam edecekleri öğrenildi. Aileler ise yeniden suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2019
11:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
11:15
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