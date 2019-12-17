Adnan Oktar'ın tahliye edilen Kedicikleri nerede? İşte şoke eden iddia...

Uzun yıllar kızlarını ve oğullarını örgütün elinden kurtarmak için mücadele veren anne babalar tahliye sonrası cezaevinin kapısında beklediler. Ancak ailelere gözükmeyen kedicikler özel araçlarla örgütün dışarıda kalan elemanları tarafından ayarlanan ev ve otellere yerleştirildi.