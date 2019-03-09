Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak
Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak
Edirne'de dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere Saroz Körfezi'nde batırılacak Airbus A330 tipi uçak, daha sonra yeniden birleştirilmek üzere Antalya'da parçalara ayrılarak tırlara yüklendi. Antalya Havalimanı'nda 2018 yılında uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A330 tipi 64 metre uzunluğa, 60 metre kanat genişliğine sahip yolcu uçağını, özel bir firma 1,5 aylık sürede içindeki denizi kirletebilecek plastik, atık ve hidrolik atıklarından temizleyerek 8 parçaya böldü.