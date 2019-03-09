Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteği ile Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop arasında imzalanan anlaşma gereğince, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artması için yapay resif olarak kullanılacak 90 tonluk devasa uçak, Saroz Körfezi'nde batırılmak üzere, biri havuzlu 7 devasa tır ile eskortlar eşliğinde Antalya'dan Edirne'ye yola çıkacak.