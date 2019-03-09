Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

'de dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere Saroz Körfezi'nde batırılacak Airbus tipi uçak, daha sonra yeniden birleştirilmek üzere 'da parçalara ayrılarak tırlara yüklendi. 'nda 2018 yılında uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A330 tipi 64 metre uzunluğa, 60 metre kanat genişliğine sahip yolcu uçağını, özel bir firma 1,5 aylık sürede içindeki denizi kirletebilecek plastik, atık ve hidrolik atıklarından temizleyerek 8 parçaya böldü.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 17:00
Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteği ile Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop arasında imzalanan anlaşma gereğince, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artması için yapay resif olarak kullanılacak 90 tonluk devasa uçak, Saroz Körfezi'nde batırılmak üzere, biri havuzlu 7 devasa tır ile eskortlar eşliğinde 'dan Edirne'ye yola çıkacak.

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Çanakkale'ye kadar karadan Marmara Denizi'ni ise arabalı vapurla götürülecek uçak parçaları, 2 aylık süreçte uzman montaj ekibince tekrar tek parça haline getirilerek, Erikli sahilinde belirlenen koordinatta batırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

"Yüzdürerek denize batıracağız"

Yüklenici firma Skyair Teknik Operasyon Sorumlusu Mehmet Emin Ertemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onur Air firmasına ait uçağın uçuş ömrünü tamamlamasının ardından "emekliye" ayrıldığını belirtti.

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Ertemel, satın alındıktan sonra projeli olarak kesilerek 8 parçaya ayrılan uçağın, önceki yıllarda Aydın'ın Kuşadası ilçesinde batırılan dünyanın en büyük batık uçağından daha büyük olduğunu ifade etti.

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Parçalara ayrılan uçağın tırlarla 'dan 'nin Keşan ilçesine götürüleceğini anlatan Ertemel, "Önümüzdeki salı ya da çarşamba günü indirerek, yapacağımız çalışmalarla uçağı tekrar ayağa kaldıracağız. Yaklaşık iki aylık sürenin ardından yüzdürerek denize batıracağız." diye konuştu.

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

"Balık sayısı artacak"

Ertemel, uçağın batırılmasının ardından bölgenin dalış eğitimi veren okullar ile eğitim alan öğrenciler açısından cazibe merkezi olacağını ve uçağın içinin yuva olarak kullanılması sayesinde, balık sayısının da artacağını söyledi.

Airbus A-330 o ilimizde parçalara ayrıldı! Bakın ne için kullanılacak

Türkiye'nin farklı yerlerinde denize gemi, otomobil ve tank gibi araçların batırıldığını dile getiren Ertemel, "Biz de uçak batırıyoruz. Bu uçağımız dünyanın en büyük batık uçağı olacak." dedi.

BİZE ULAŞIN