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Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:33

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için salona girişler başladı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu’na girişler başladı

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu’na girişler başladı

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu’na girişler başladı

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu’na girişler başladı

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu’na girişler başladı

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

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