Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:33

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için salona girişler başladı.