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Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

Giriş Tarihi: 07.10.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 12:56
AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı..

AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna geçti..

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AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

Burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz." dedi..

AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyen Akar'a yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün." tavsiyesinde bulundu..

AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı.

AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

Kampa katılan Varank, Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı.

AK Parti Kızılcahamam kampından çarpıcı kareler

İşte AK Parti Kızılcahamam kampından renkli kareler....

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