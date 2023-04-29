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Haberler Galeri AK Parti'den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:23

AK Parti'den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, aileye de ayrı bir başlık açıldı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacakları kaydedilen beyannamede, "Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz." denildi.

AK Parti’den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

Türkiye 14 mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken AK Parti, ev hanımlarını ve gençleri yakından ilgilendiren müjdeleri tek tek açıkladı.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan müjdeler...

AK Parti’den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

EV HANIMLARI VE AİLEYE EKONOMİK DESTEK

AK Parti'nin aileyi toplumun temel taşı olarak gördüğü vurgulanan beyannamede, ailenin fıtratını maddi ve manevi olarak daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumanın temel öncelikler arasında olduğu belirtildi.

Beyannamede şu ifadelere yer verildi:

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AK Parti’den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

AK Parti’den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

AK Parti’den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız.

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