Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
12:23
AK Parti'den gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına müjdeler... Yeni destek programları hayata geçecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, aileye de ayrı bir başlık açıldı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacakları kaydedilen beyannamede, "Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz." denildi.