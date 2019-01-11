AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYGULARINI ANLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük. Son dönemdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Bütün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Rabbim bizlere imanla, Kur'anla hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip etsin. Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.