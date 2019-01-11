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AK Partili 'a veda

Cumhurbaşkanı , eski Milletvekili 'ın cenaze törenine katıldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 16:31
AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

Hayatını kaybeden eski Milletvekili , Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Aksak için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı ile çok sayıda kişi katıldı.

AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

Uzun zamandır kanser tedavisi gören eski Milletvekili Aksak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

Törene Aksak'ın aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı , eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYGULARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük. Son dönemdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Bütün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Rabbim bizlere imanla, Kur'anla hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip etsin. Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?

eski Milletvekili (62) Ankara'da vefat etti.

Uzun zamandan beri kanser tedavisi gören Aksak, Refah Partisi İl Başkanlığı ve Yakutiye Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Çeşitli vakıf ve dernekte de çalışan Aksak, 23 ve 24.dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştı.

AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

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