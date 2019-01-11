AK Partili Muhyettin Aksak'a veda

MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?

AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak (62) Ankara'da vefat etti.

Uzun zamandan beri kanser tedavisi gören Aksak, Refah Partisi İl Başkanlığı ve Yakutiye Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Çeşitli vakıf ve dernekte de çalışan Aksak, 23 ve 24.dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştı.