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'nin son adayları

Giriş Tarihi: 06.12.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:52
AK Parti'nin son yerel seçim adayları

Başkan Erdoğan il il yerel seçimlerde 'nin Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Daha önce aralarında Ankara'dan Mehmet Özhaseki ve İzmir'den ise Nihat Zeybekçi'nin aday olarak gösterildiği 60 ilin Belediye Başkanı adayı açıklanmıştı.

AK Parti'nin son yerel seçim adayları

Erdoğan'ın son 14 ilin adaylarının açıklamasıyla belirlenen aday sayısı 74 oldu.

İşte 'nin il il belediye başkanı adayları...

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AK Parti'nin son yerel seçim adayları

AĞRI

SAVCI SAYAN

SİYASETÇİ

AK Parti'nin son yerel seçim adayları

VAN

NECDET TAKVA

SON GÖREVİ VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

AK Parti'nin son yerel seçim adayları

IĞDIR

ADİL AŞIRIM

ESKİ MİLLETVEKİLİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

AK Parti'nin son yerel seçim adayları

ZONGULDAK

ÖMER SELİM ALAN

KIZILAY KAN MÜDÜRÜ VE İL BAŞKAN YARDIMCISI

AK Parti'nin son yerel seçim adayları

KÜTAHYA

AHMET SAMİ KUTLU

KÜTAHYA KURUCU İL BAŞKANI

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