AK Parti'nin son yerel seçim adayları

Başkan Erdoğan il il yerel seçimlerde AK Parti'nin Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Daha önce aralarında Ankara'dan Mehmet Özhaseki ve İzmir'den ise Nihat Zeybekçi'nin aday olarak gösterildiği 60 ilin Belediye Başkanı adayı açıklanmıştı.