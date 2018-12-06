AK Parti'nin son yerel seçim adayları

Başkan Erdoğan il il yerel seçimlerde AK Parti'nin Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Daha önce aralarında Ankara'dan Mehmet Özhaseki ve İzmir'den ise Nihat Zeybekçi'nin aday olarak gösterildiği 60 ilin Belediye Başkanı adayı açıklanmıştı. Erdoğan'ın son 14 ilin adaylarının açıklamasıyla belirlenen aday sayısı 74 oldu. İşte AK Parti'nin il il belediye başkanı adayları... AĞRI SAVCI SAYAN SİYASETÇİ VAN NECDET TAKVA SON GÖREVİ VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI IĞDIR ADİL AŞIRIM ESKİ MİLLETVEKİLİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ZONGULDAK ÖMER SELİM ALAN KIZILAY KAN MÜDÜRÜ VE AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI KÜTAHYA AHMET SAMİ KUTLU AK PARTİ KÜTAHYA KURUCU İL BAŞKANI