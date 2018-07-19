Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını belirterek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak konusunda en ufak taviz verilmeyeceğini de vurguladı.
Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, verdiği örneklerle görev sırasında dikkatli olmanın önemine değindi.
Konuşma sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, beraberinde getirdikleri ev yapımı kekleri askerlerle birlikte yedi. Kekleri kesen Akar, üs bölgesi personeli ve komutanlara elleriyle ikram etti.