Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Yapılanların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, güvenlik güçlerinin vatan topraklarının teröristlerden temizlenmesi için azim ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." dedi.