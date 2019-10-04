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'nin son hali havadan görüntülendi

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan ()'nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:42
AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Yıkımının ardından yeniden yapım çalışmaları başlanan Atatürk Kültür Merkezindeki çalışmalar sürüyor.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni binasının inşaatındaki son durum ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler ile çalışma yapılan alan gözler serildi.

AKM'deki son durum havadan görüntülendi

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AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Yapı tamamlandığında 2 bin 500 kişilik bir opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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