Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün daha çok coşku bekliyoruz. Dün çok güzel geçti. Birbirinden renkli uçaklar gökyüzünde yerini aldı. Bugün daha da yoğunluk bekliyoruz. Her yıl giderek seyirci sayımız artıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz." diye konuştu.