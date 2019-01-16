Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

"Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz. Bunun temayülleri ve kuralları var. Süpervizörler, dev oyuncakların tekerlekleri, kaynak alanları ve bağlantı noktaları gibi her şeyi tek tek incelerler. Ondan sonra bize sertifika verilir. Biz o sertifikadan sonra TÜV'e başvururuz. Başvuru sonucu olumlu çıkar ise kullanıma açarız. Güvenliksiz herhangi bir oyuncağın açılması söz konusu bile değil. Bu aslında intihar gibi bir şeydir. Ayrıca Tokyo'nun dünyaca ünlü temaparkında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış bir kişi 4 ay bize danışman olarak eşlik edecek."