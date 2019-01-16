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'ın kapıları ilkbaharda açılacak

Giriş Tarihi: 16.01.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 13:48
Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

Avrupa'nın en büyük temaparkı olma özelliğini taşıyan 'ın kapılarının ilkbaharda açılacağı bildirildi.

Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan Ankapark için düzenlenen ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firmanın 29 yıl işletme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

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Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

Temaparkın alt yapı ve bazı ürün eksikliklerinin giderilmesi için uğraştıklarını anlatan Uzan, "'ın açılışını ilkbaharda yapmayı planlıyoruz. Gecikeceğimizi düşünmüyorum." dedi.

Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇEMEYEN OYUNCAKLAR AÇILMAYACAK

Uzan, oyuncakların kurulum ve testlerinin ilgili firmaların uzman ekipleri tarafından yapıldığını belirterek, güvenliği birinci öncelik olarak dikkate aldıklarını vurguladı.

Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

'taki ürünlerin testlerini Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'ün yapacağını dile getiren Uzan, şöyle konuştu:

Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

"Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz. Bunun temayülleri ve kuralları var. Süpervizörler, dev oyuncakların tekerlekleri, kaynak alanları ve bağlantı noktaları gibi her şeyi tek tek incelerler. Ondan sonra bize sertifika verilir. Biz o sertifikadan sonra TÜV'e başvururuz. Başvuru sonucu olumlu çıkar ise kullanıma açarız. Güvenliksiz herhangi bir oyuncağın açılması söz konusu bile değil. Bu aslında intihar gibi bir şeydir. Ayrıca Tokyo'nun dünyaca ünlü temaparkında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış bir kişi 4 ay bize danışman olarak eşlik edecek."

Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

"BİZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEMAPARKIYIZ"

Uzan, parkta yer alan dev oyuncakların yüzde 90'lık kısmının Avrupa'da faaliyet gösteren firmalardan satın alındığına işaret ederek, dönme dolap ve atlı karınca gibi küçük oyuncaklardan oluşan yüzde 10'luk bölümün ise Türkiye ve Çin'den temin edildiğini dile getirdi.

Temaparkın 1 milyon 400 bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük tesisi olma özelliğini taşıdığının altını çizen Uzan, 130 bin metrekarelik kapalı alan sayesinde Ankara'nın kış turizmine büyük ölçüde katkı sunacaklarını kaydetti.

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