Ankapark'ın kapıları ilkbaharda açılacak

"BİZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEMAPARKIYIZ"
Uzan, parkta yer alan dev oyuncakların yüzde 90'lık kısmının Avrupa'da faaliyet gösteren firmalardan satın alındığına işaret ederek, dönme dolap ve atlı karınca gibi küçük oyuncaklardan oluşan yüzde 10'luk bölümün ise Türkiye ve Çin'den temin edildiğini dile getirdi.
Temaparkın 1 milyon 400 bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük tesisi olma özelliğini taşıdığının altını çizen Uzan, 130 bin metrekarelik kapalı alan sayesinde Ankara'nın kış turizmine büyük ölçüde katkı sunacaklarını kaydetti.