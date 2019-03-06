Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon

FETÖ/PDY BENZERİ YAPILANMA

Örgütün, 2018 yılı içerisinde yapılan iki büyük operasyonda deşifre edilen ve çökertilen Ötleşler ve Arkaçlar suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalıştığı saptandı. Cezaevinde bulunan Kadir İnan tarafından çeşitli yollarla verilen talimatlarla yönetilen örgütün, FETÖ/PDY benzeri, küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini yaptığı belirlendi.