Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten ve yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 18 ilçede 241 kişiye yönelik; 237 ev, 7 iş yeri, 1 depoya, 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile helikopter destekli baskın yapıldı. Atapark Mahallesi'nde baskın yapılan ilk eve, özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Baskında, örgütün elebaşı Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı.