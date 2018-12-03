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'da doğalgaz patlaması

Giriş Tarihi: 03.12.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 19:42
Ankara'da doğalgaz patlaması

Başkentte, bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Ankara'da doğalgaz patlaması

Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

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Ankara'da doğalgaz patlaması

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Ankara'da doğalgaz patlaması

7 YARALI

Sağlık Bakanlığı, " Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." açıklaması yaptı.

Ankara'da doğalgaz patlaması

Ankara'da doğalgaz patlaması
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Ankara'da doğalgaz patlaması
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