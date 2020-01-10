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  • Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

'dan son dakika gelen bilgilere göre; Dolmuş şoförlüğü yapan , otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Kuyucu, 06 RK 400 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 10.01.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 07:44
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

Olayın ardından 06 BCT 672 plakalı araç, olay yerinden kaçtı.

Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Harun Kuyucu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

RESTORANDA 'HESAP' NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

'da, dolmuş şoförlüğü yapan Harun Kuyucu'nun otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar belli oldu.

Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

İddiaya göre , çorba içmeye gittiği restoranda 'hesap' yüzünden iş yeri çalışanlarıyla kavga etti.

Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaşanan kavga sonrası 06 RK 490 plakalı otomobili ile restorandan ayrılan Kuyucu, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü tarafından bir süre takip edildi.

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