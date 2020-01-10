Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti
Ankara'dan son dakika gelen bilgilere göre; Dolmuş şoförlüğü yapan Harun Kuyucu, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Kuyucu, 06 RK 400 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin silahlı saldırısına uğradı.