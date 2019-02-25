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'da kuruldu

'ya 'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. kapsamında, Horseshoe Adası'nda kuruldu.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 25.02.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 13:03
Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Bilim Seferi'nde çalışmalar sona yaklaştı.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Beyaz kıtada seyre devam eden Türk bilim insanları, zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı.

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Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Yaz sezonunun yaşandığı kıtadaki hava sıcaklığı, bilim insanlarının seyri süresince eksi 10 dereceleri gördü ancak bu değer rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedildi.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 metreyi bulan dalgalar, Türk bilim insanlarının yolculuğunu zorlaştırdı.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Horseshoe Adası da bilim insanlarını fırtınayla karşıladı. Fırtınanın etkisiyle adanın çevresinde rüzgarın hızı saatte 126 kilometre ölçüldü. Yaklaşık bir hafta süren fırtına, bilim insanlarının çalışmalarında gecikmeye yol açtı.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

6 TONLUK MODÜLLER BOT VE HELİKOPTERLERLE TAŞINDI

Olumsuz hava koşullarının iyileşmesiyle bilim insanları, 'nın kurulumu için çalışmalara başladı.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Ağırlığı yaklaşık 6 ton olan 3 modülü mavna, zodyak botlar ve helikopterle karaya taşıyan bilim insanları, bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından modüllerin kurulumunu tamamladı.

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