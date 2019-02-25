Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde çalışmalar sona yaklaştı. Beyaz kıtada seyre devam eden Türk bilim insanları, zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı. Yaz sezonunun yaşandığı kıtadaki hava sıcaklığı, bilim insanlarının seyri süresince eksi 10 dereceleri gördü ancak bu değer rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 metreyi bulan dalgalar, Türk bilim insanlarının yolculuğunu zorlaştırdı. Horseshoe Adası da bilim insanlarını fırtınayla karşıladı. Fırtınanın etkisiyle adanın çevresinde rüzgarın hızı saatte 126 kilometre ölçüldü. Yaklaşık bir hafta süren fırtına, bilim insanlarının çalışmalarında gecikmeye yol açtı. 6 TONLUK MODÜLLER BOT VE HELİKOPTERLERLE TAŞINDI Olumsuz hava koşullarının iyileşmesiyle bilim insanları, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulumu için çalışmalara başladı. Ağırlığı yaklaşık 6 ton olan 3 modülü mavna, zodyak botlar ve helikopterle karaya taşıyan bilim insanları, bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından modüllerin kurulumunu tamamladı.