Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yıldönümünde, Anzak Koyu'nda şafak ayini yapıldı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi. Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı. Koy yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve sıkı denetimlerin yapıldığı gözlendi.