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Giriş Tarihi: 25.04.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 08:22
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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yıldönümünde, Arıburnu önündeki 'nda öncesi yaklaşık bin Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yıldönümünde, 'nda yapıldı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi. Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı. Koy yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve sıkı denetimlerin yapıldığı gözlendi.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlanıyor.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

saat 05.30'da, Merasim Kıtası'nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye'yi Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'ın temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.

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Anzak Koyu'nda, 'Şafak Ayini' düzenlendi

nde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde de müzik çalındı.

Atatürk'ün mektubu Türkçe ve İngilizce olarak okundu

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