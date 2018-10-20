Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENE KATILANLAR
Galatasaray Meydanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı.