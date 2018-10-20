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son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi! Fotoğraf sanatçısı için ilk olarak 'nda tören düzenlendi. Törene çok sayıda seveni katıldı, evinin penceresinden töreni izleyen bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan toprak ve karayemiş gönderildi. Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı, toprağı ve karayemişi Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi. Ara Güler'in naaşı, Galatasaray Meydanı'ndaki törenin ardından Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:31
Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri için 'nda tören düzenlendi. Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde Belediyesi'nce bir platform kuruldu.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı.

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Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini seslendirdi.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan, evinin penceresinden töreni izleyen bir kadının gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Asistanı Fatih Aslan ile yakınları, taziyeleri Ara Cafe'de kabul etti.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENE KATILANLAR

'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

MEMLEKETİNDEN TOPRAK GETİRİLDİ

Bu arada, 'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve Şebinkarahisar'ın en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, Şebinkarahisar'dan getirdikleri toprağı ve karayemişi de Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.

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