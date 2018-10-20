Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

MEMLEKETİNDEN TOPRAK GETİRİLDİ

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve Şebinkarahisar'ın en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, Şebinkarahisar'dan getirdikleri toprağı ve karayemişi de Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.