Giriş Tarihi: 16.06.2021
11:58 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
12:17
ASKİ'nin ihmali başkenti boğdu: "Milyonlarca dolar zarar gördük" diyerek isyan etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya aldı. Önceki akşam on dakika yağmur yağdı, o bölgedeki işyerleri su altında kaldı.
Önceki gün şiddetli yağışın etkili olduğu Yenimahalle'de yağıştan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkilendi. Sağanak nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek
için çaba harcadı. Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.
Şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi. Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aralarında Mamak Boğaziçi Caddesi, Yenimahalle Ergazi'nin de bulunduğu 22 ayrı yerde Yağmursuyu Kolektör Hatları yenilemeyi
planladığı öğrenildi.
Planlanan 15 hat Mustafa Tuna döneminde yenilendiği bildirildi. Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.
Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağından Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atıksu hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Cumali Kınacı, söz konusu paylaşımını Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı öğrenildi. Kınacı 8 Şubat 2020'de ASKİ'deki görevinden ayrıldı. ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın "2 ayda bitecek" dediği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin gerçekleşmediği öğrenildi. Önceki
gün meydana gelen şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi.