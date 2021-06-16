Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ASKİ'nin ihmali başkenti boğdu: "Milyonlarca dolar zarar gördük" diyerek isyan etti
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:17

ASKİ'nin ihmali başkenti boğdu: "Milyonlarca dolar zarar gördük" diyerek isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya aldı. Önceki akşam on dakika yağmur yağdı, o bölgedeki işyerleri su altında kaldı.

TOLGA ÖZLÜ
ASKİ'nin ihmali başkente boğdu: Milyonlarca dolar zarar gördük diyerek isyan etti

Önceki gün şiddetli yağışın etkili olduğu Yenimahalle'de yağıştan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkilendi. Sağanak nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek
için çaba harcadı. Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.

ASKİ'nin ihmali başkente boğdu: Milyonlarca dolar zarar gördük diyerek isyan etti

Şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi. Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aralarında Mamak Boğaziçi Caddesi, Yenimahalle Ergazi'nin de bulunduğu 22 ayrı yerde Yağmursuyu Kolektör Hatları yenilemeyi
planladığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASKİ'nin ihmali başkente boğdu: Milyonlarca dolar zarar gördük diyerek isyan etti

Planlanan 15 hat Mustafa Tuna döneminde yenilendiği bildirildi. Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.

ASKİ'nin ihmali başkente boğdu: Milyonlarca dolar zarar gördük diyerek isyan etti

Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağından Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atıksu hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek" ifadelerini kullandı.

ASKİ'nin ihmali başkente boğdu: Milyonlarca dolar zarar gördük diyerek isyan etti

Prof. Dr. Cumali Kınacı, söz konusu paylaşımını Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı öğrenildi. Kınacı 8 Şubat 2020'de ASKİ'deki görevinden ayrıldı. ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın "2 ayda bitecek" dediği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin gerçekleşmediği öğrenildi. Önceki
gün meydana gelen şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA