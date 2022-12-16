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Haberler Galeri Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye'nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 15:53

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye'nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete aldı.Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle devreye alındı

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Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ

Başkan Erdoğan, dev depolama tesisini havadan inceledi.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

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