Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye’nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle devreye alındı