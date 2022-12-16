Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
15:53
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı! Türkiye'nin gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek...
Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete aldı.Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.