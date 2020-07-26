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Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular
Corona virüs salgınında normalleşme adımları tek tek atılırken, İstanbul'da yapılan bazı partiler vatandaşlar tarafından tepki alıyor. Özellikle Bağcılar'da bir araya gelen gençler corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokak ortasında parti veriyor. Gençler ayrıca bu partileri sosyal medyadan 'Koronaya selam partiye devam' notlarıyla paylaşıyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2020
13:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
13:25
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