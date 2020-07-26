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Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular

salgınında normalleşme adımları tek tek atılırken, İstanbul'da yapılan bazı partiler vatandaşlar tarafından tepki alıyor. Özellikle Bağcılar'da bir araya gelen gençler corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokak ortasında parti veriyor. Gençler ayrıca bu partileri sosyal medyadan 'Koronaya selam partiye devam' notlarıyla paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:25
Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular

Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.

Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan gençler, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymadı. Mahalle aralarında bir araya gelen gençler, çalan müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi.

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Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular

20 -30 kişilik grupların bir araya geldiği partileri gençler sosyal medya hesaplarından "virüs partisi", "korona partisi" ve "koronaya selam partiye devam" gibi notlarla yayınladı.

Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular
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Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular
Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular
Bağcılar'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Corona virüse meydan okudular
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