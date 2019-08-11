Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.
Program kapsamında Akar ve komutanlar, bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.
TCG GEMLİK'E HELİKOPTERLE İNDİLER
Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK'nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.
"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.