Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız.