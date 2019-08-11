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ve komutanlardan çıkarması! Helikopterle indiler

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, 'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 11.08.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 10:37
Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.

Program kapsamında Akar ve komutanlar, bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.

TCG GEMLİK'E HELİKOPTERLE İNDİLER

ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK'nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

"Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları" olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Akar, "Burada Kıbrıs'ta, 'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

Olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini kaydeden , şunları söyledi:

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

DOLAYISIYLA BU KONUDA BİZİM GÜCÜMÜZÜ, KUVVETİMİZİ KİMSE TEST ETMESİN."

"ART NİYETLİLER UYUYAMADI"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunu gerek operasyonları gerekse karada, denizde ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlarla herkese gösterdiğini vurgulayan Akar, şunları ifade etti:

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması! Helikopterle indiler

"Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. 'de kim var kim yok, bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye'ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler."

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