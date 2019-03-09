Bakan Albayrak Sarıyer esnafını ziyaret etti! "Bayraktar'ın projeleri baş döndürücü!"

95 yaşındaki Sarıyerli Hasan Öztürk'ün duasının damga vurduğu ziyarette Albayrak, Bayraktar'ın projelerinin baş döndürücü olduğunu belirtirken, AK Parti belediyeciliği ile Sarıyer'in ruhuna hitap edecek bir belediyecilik anlayışının geleceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'i ziyaret etti. Cuma namazının ardından esnafla ve Sarıyerlilerle bir araya gelen Albayrak, vatandaşlarla konuştu sorunlarını dinledi. Albayrak, Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın projelerini baş döndürücü bulduğunu belirterek, "Salih Başkan öncülüğünde Sarıyer'in ruhuna hitap edecek bir belediyecilik anlayışının tekrar gelmesi için çalışıyoruz" dedi.
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