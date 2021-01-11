Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri

Bakan son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte ’de ve vaka sayısı verileri

ile 'de ve vaka sayısı verileri, pandemiye ilişkin detayları öğrenmek isteyenlerce merak ediliyor. Günlük olarak Bakan Twitter hesabı üzerinden değerlendirmeler yaparak korona son durum verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. olarak duyurduğu , , 11 Ocak koronavirüs tablosu, ağır hasta, entübe hastalar sayılarıyla Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.01.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 20:18
Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başlamasıyla birlikte test yaptıran sayısı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Diğer yandan ülkemizdeki , , korona son durum verileri Sağlık Bakanı Twitter hesabından paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısına ilişkin verileri ise merak ediliyor. 'de koronavirüs vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosu bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri son dakika olarak paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son dakika corona virüsü haber detayları şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri

11 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BUGÜN TOPLANDI!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Aşının konuşulduğu son aylarda halen kesin bir çözüm olmamasına karşın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla yeniden sona erdi.

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kasım ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle o günden beri uygulamada.

2021'e koronavirüs vaka sayılarında ümitli bir tablo ile girilirken yılın ilk kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda normalleşme takvimine dair de gündem başlıklarının olması bekleniyor. Kabinede okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği, dış ilişkiler gibi birçok konu yer alırken gözler yine koronavirüsle ilgili kararlarda olacak.

SON DAKİKA