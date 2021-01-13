Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

2020 yılı Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla doğru orantılı şekilde artış gösteren covid-19 vaka sayıları, devlet tarafından alınan sıkı tedbirler ve milletimizin iradesiyle kontrol altına alınarak, günlük vaka sayısında sevindirici şekilde düşüşler görülmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana olduğu gibi günlük korona son durum verileri paylaşılmaya devam ediliyor. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini 13 Ocak koronavirüs tablosu formatında paylaşıyor. 13 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı detaylarını buradan takip edebilirsiniz…

SON DAKİKA - 13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosu verilerini paylaştı, detaylar şöyle;