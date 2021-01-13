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Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve son durum verileri…

Bakan son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte ’de corona virüsü vaka sayısı ve son durum verileri…

Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının başlangıcı olan 11 Mart tarihinden bu yana günlük korona son durum verilerini duyuran Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini şeklinde duyuruyor. Bu başlık altında ile , , ve il il 'de corona virüsü vakası sayısı verilerine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.01.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 23:21
Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

2020 yılı Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla doğru orantılı şekilde artış gösteren covid-19 vaka sayıları, devlet tarafından alınan sıkı tedbirler ve milletimizin iradesiyle kontrol altına alınarak, günlük vaka sayısında sevindirici şekilde düşüşler görülmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana olduğu gibi günlük korona son durum verileri paylaşılmaya devam ediliyor. Bakan Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı verilerini formatında paylaşıyor. ile 'de corona virüsü vakası sayısı detaylarını buradan takip edebilirsiniz…

SON DAKİKA - 13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosu verilerini paylaştı, detaylar şöyle;

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

13 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

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Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

12 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

11 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 13 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor! İşte Türkiye’de corona virüsü vakası sayısı verileri…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRDI

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı.Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve 'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı. Son dakika olarak duyurulan Acil Kullanım Onayının ardından Türkiye'de yarından itibaren aşılama başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.

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