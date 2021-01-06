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Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

Bakan 6 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte ’de koronavirüs vaka sayısı verileri

verileri, Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden bugünkü korona vaka sayısı detaylarıyla birlikte paylaşılıyor. Hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle ülkemizde artış görülen vaka sayılarında alınan tedbir ve önlemlerle düşüş yaşanmaya başladı. Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi nedeniyle Türkiye'de tedbirler en üst düzeyde alınırken durumunu şüpheli görenler (covid-19) yaptırmayı sürdürüyor. Bugünkü Türkiye'deki vaka sayısı detayları ile Ankara, İzmir, İstanbul ve corona virüsü haberlerini tüm ayrıntılarıyla burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 06.01.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 20:00
Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisiyle ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Avrupa'da ortaya çıkan İngiltere merkezli corona mutasyon gelişmesi sebebiyle yeni ortaya çıkmaya devam ederken, erken önlem olması amacıyla durumunu şüpheli bulanlar sağlık kuruluşlarında yaptırmayı sürdürüyor. Diğer yandan bugünkü korona son durum verilerini öğrenmek isteyenler ile 'de 6 Ocak korona vaka sayısı detaylarını araştırmaya devam ediyor. Günlük korona son durum verileriyle son dakika corona virüsü haberlerini bu başlık altından okuyabilirsiniz…

SON DAKİKA - 6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYISI AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden duyurulacak olan verileri, Bakan Koca tarafından duyurulduğu anda burada olacak…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

6 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız

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Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

5 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

RESMİ GAZETE'DEN SON DAKİKA HABERİ! UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ YENİ KARAR YAYIMLANDI

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğinin 33'üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi olan 'Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' yürürlükten kaldırıldı.

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