Bakan Koca son dakika 6 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri…

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Avrupa'da ortaya çıkan İngiltere merkezli corona mutasyon gelişmesi sebebiyle yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ederken, erken önlem olması amacıyla durumunu şüpheli bulanlar sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Diğer yandan bugünkü korona son durum verilerini öğrenmek isteyenler 6 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye'de 6 Ocak korona vaka sayısı detaylarını araştırmaya devam ediyor. Günlük korona son durum verileriyle son dakika corona virüsü haberlerini bu başlık altından okuyabilirsiniz…

SON DAKİKA - 6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYISI AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulacak olan 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri, Bakan Koca tarafından duyurulduğu anda burada olacak…